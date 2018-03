Autobus a noleggio, 18% di quelli conducente non in regola con revisione

(Teleborsa) - Dato sconfortanti per gli autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente.Ben il 18,62% non è in regola con la revisione, per un totale di oltre 5mila mezzi su oltre 29mila presenti nell'. Lo rivela l'analisi di Facile.it su dati ufficiali delSu base regionale fanalino di coda la, peggior dato consu un totale di 1370 mezzi.A seguire solo(26,51%) e(25%). In cima alla lista delle regioni più virtuose troviamo la(solo il 4,76%), seguita da(7,28%) e(7,52%).