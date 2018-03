Biesse prepara lo sbarco in Borsa di HSD

Biesse

(Teleborsa) - Novità in casa, società che opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. La controllataha presentato ala domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul). Unitamente la società ha presentato la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo presso la) ."La presentazione di tali istanze è il risultato di analisi svolte da Biesse per consentire adi cogliere al meglio le significative opportunità di sviluppo offerte dai loro rispettivi settori di riferimento attuali e prospettici", si legge nel comunicato congiunto delle due società. L'operazione avrà ad oggetto in parte azioni ordinarie di HSD di nuova emissione ed in parte azioni ordinarie esistenti vendute da Biesse.