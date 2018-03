Exprivia e Italtel ora insieme: il futuro poggia sulla presenza internazionale

Exprivia

(Teleborsa) -. E' stato questo l'oggetto della presentazione alla Star Conference 2018 di, direttore della pianificazione strategica ed investor relator di Esprivia, che ha fatto una panoramica delle due società, ieri e oggi, offrendo anche qualche dettaglio in mero ai numeri.Exprivia è una società nata nel 2005 da una società di Molfetta, Abaco Software, ed AISoft@are. La società opera nell'che vanta una storia di crescita dei ricavi e redditività. Si distingue per una, ma anche per, ultima in ordine di tempo Italtel.e che ha raggiunto una dimensione ragguardevole negli anni '80 e '90 con una presenza molto estesa in Paesi dell'UE e America Latina.che oggi è partner si Exprivia.ha chiuso l'anno con, mentre l'EBITDA adjusted è pari a 16,2 milioni di euro.ha chiuso l'anno con, di cui 270 milioni realizzato sul mercato domestico (63), e 160 milioni sui mercati internazionali (America Latina, Francia, Germania e UK). L'EBITDA adjusted è di 14,8 milioni, mentre al netto dei costi di ristrutturazione è pari a 20 milioni in leggera crescita rispetto ai 19 milioni del 2016.ha esordito il Presidente del gruppo,, nel corso della Star Conference di Borsa Italiana, spiegando che si è trattato di una procedura un po' lunga con una ricapitalizzazione di 113,8 milioni di euro sottoscritta anche da Cisco in qualità di azionista e dalle banche creditrici. Oggi Exprivia detiene l'81% del capitale ed il 19% è in portafoglio di Cisco., ha aggiunto il manager, ricordando isfiorati dal combinato Exprivia-Italtel., ha spiegato Favuzzi, ricordando in particolare la presenza in America Latina e USA.