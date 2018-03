Hera: utili 2017 oltre 260 milioni, ricavi +10%

Hera

(Teleborsa) -ha chiuso il 2017 con unpari a 6,1 miliardi di euro in aumento rispetto ai 5,5 miliardi dell’esercizio precedente (+10,3%).Ilsale a 984,6 milioni di euro, in decisa crescita rispetto ai 916,6 milioni del 2016 (+7,4%) mentre l'cresce a 479,3 milioni di euro, rispetto ai 457,1 milioni del 2016 (+4,9%).L'del Gruppo sale a 266,8 milioni di euro,(+21,1%) contro i 220,4 milioni dello scorso esercizio, grazie anche alla diminuzione dell’aliquota fiscale media che si attesta al 29,6% rispetto al 35,1% nel 2016.è pari a 251,5 milioni, in aumento del 21,3% rispetto al precedente esercizio.Laè pari a 2,5 miliardi,di circa 36 milioni rispetto al 2016, grazie una crescita dei flussi di cassa operativi che hanno consentito di finanziare i maggiori investimenti, l’attività di M&A e coprire integralmente il pagamento a giugno dei dividendi annuali (per complessivi 140 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci del prossimo 26 aprile unrispetto al passato e coerentemente a quanto già annunciato nel Piano industriale . Lo stacco della cedola avverrà il 18 giugno 2018, con pagamento a partire dal 20 giugno 2018.