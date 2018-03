Ricerca e Innovazione: da Mediocredito 62 milioni di euro per prestiti al Mezzogiorno

(Teleborsa) - Una marcia in più perche, selezionata dallai () potrà gestire per l'erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine.Sono ammissibili investimenti ad alto contenuto tecnologico, non ancora completati, nelle 12 aree di specializzazione indicata dalla(aerospazio, agrifood, blue growth, chimica verde, design, creatività e Made in Italy, energia, fabbrica intelligente, mobilità sostenibile, salute, comunità intelligenti, sicure e inclusive, tecnologie per gli ambienti di vita, tecnologie per il patrimonio culturale), con una particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza (KETs).Possono accedere ai finanziamenti grandi imprese, Mid-Cap, PMI, Università ed enti di ricerca pubblici e privati. Le condizioni per il finanziamento sono definite in funzione del merito creditizio del progetto e/o soggetto beneficiario.