Wall Street tonica, continua il rimbalzo

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per gli indici di Wall Street che proseguono il rimbalzo della vigilia, mentre si allentano i timori di una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti , che hanno messo i mercati sotto pressione la scorsa settimana.Sul fronte macro, buone notizie dal, dove sono tornati a salire i prezzi delle case . Attesi oggi anche i dati sul sentiment dei consumatori statunitensi, che dovrebbe mostrare una fiducia ancora solida.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,24%, mentre, lo, sale timidamente dello 0,15% a 2.663,35 punti. In moderato rialzo il(+0,36%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoTra i(+1,22%),(+0,97%),(+0,79%) e(+0,65%).Tra i migliori(+1,22%),(+1,19%),(+1,07%) e(+0,97%). Giù invece,, che continua la seduta con -1,64%. Calo deciso per, che segna un -1,42%.