Acotel crede nelle potenzialità delle smart home e dei big data

(Teleborsa) -ha saputo reagire al cambiamento e, con un, in grado di convincere anche gli azionisti adancora nel futuro dell'azienda. Ce lo ha raccontato, presidente di Acotel, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della Star Conference di Milano della smart home.: acquisire informazioni, portarle in piattaforma e renderle pubbliche", ha affermato il manager, spiegando "questa volta anziché acquisirelogiche dalle agenzie di stampa, così come facevamo con gli sms, le raccogliamo, questa volta fisici, non più logici, e raccogliamo informazioni della casa molto semplici come la temperatura, l'umidità, la qualità dell'aria e le rendiamo disponibili al proprietario della casa o a chi deve gestire quell'edificio o quel fabbricato".. Si tratta sempre di acquisire informazioni e renderle esplicite alla persona”, ha chiarito., ha detto il numero uno di Acotel, aggiungendo "se io fornisco lei di alcuni sensori tipo smartwatch e quant'altro, sto analizzando i dati della sua persona e quindi da questo punto di vista, analizzando questi big data posso arrivare con precisione a capire quali sono le sue aspettative di vita"., - ha precisato - ma deve essere considerata come", ha detto Carbnevale, spiegando "così come lo facciamo con il corpo, sulla persona, lo facciamo sulle automobili, per capire lo stile di vita, e lo facciamo all'interno della casa e degli edifici, sempre con il concetto di prevenire, perché se io riesco a prevenire elimino un danno"., ha commentato il manager, aggiungendo "in questo momento veniamo da un modello di business che è in decrescita, abbiamo., la cosa fantastica e importante è dichiarare che, abbiamo fatto degli, siamo completi da questo punto di vista2."E' chiaro che ora bisogna andare sul mercato, e con più potenza andiamo sul mercato, più fatturiamo e più prendiamo posizione sul mercato", ha aggiunto, precisando "con maggiore potenza serve maggiore energia, che poi alla fine si traduce in soldi, quindi ipotizzare o preventivare un aumento di capitale da questo punto di vista è nella logica delle cose"."Se serve vuol dire che la quantità di business che stiamo generando è notevole, quindi credo che".