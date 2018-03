Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, contagiati dal finale in rosso di Tokyo Wall Street . A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo datagate di Facebook ma anche della decisione di Nvidia di interrompere temporaneamente i test sulle auto a guida autonoma L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,92%) si attesta su 64,65 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,86%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,95%, debole, che registra una flessione dello 0,26%, giù, che scende dello 0,98%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,55%),(+1,09%) e(+0,87%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari i comparti(-4,52%),(-2,11%) e(-1,73%).Tengono i titoli difensivi come, che mostra un rialzo del 2,04%. In luce, con un ampio progresso dell'1,95%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,19%. Le peggiori performance, invece, si registrano su-4,98% pienamente coinvolta dai cali dei tech . Sensibili perdite per, in calo del 2,64%. In apnea, che arretra del 2,48%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,02% in attesa dei conti di Milano,(+5,15%),(+3,66%),(+2,42%) e(+2,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-11,18% dopo i conti, il piano e la bocciatura di Kepler. Lettera su, che registra un importante calo del 5,33%. Affonda, con un ribasso del 4,08%. Crolla, con una flessione del 3,14%.