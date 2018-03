Continua il confronto sull'Ilva. Domani 29 marzo nuovo tavolo

(Teleborsa) - Giovedì 29 marzo, si tornerà al Tavolo Ilva. Scongiurato lo spegnimento degli impianti Ilva di Taranto il 9 gennaio , la trattativa sul sito di Taranto continua allo scopo di trovare una soluzione sui temi ambientali e sull'organizzazione, che sarà fondamentale per il rilancio del sito."L'obiettivo è quello di sempre: lavorare per tenere insieme salute, ambiente, lavoro, lavoratori e condurre in porto l’intesa. Tenere insieme ambientalizzazione e qualità produttiva uscendo fuori dall'aporia che ha caratterizzato nei decenni che abbiamo alle spalle parte dei processi produttivi più rilevanti del nostro Paese anche e soprattutto nel Mezzogiorno: un cattivo passato da cui bisogna assolutamente liberarsi dimostrando che ci può essere industria e sviluppo, in Italia e nel Mezzogiorno, tenendo al centro le ragioni dell’ambiente, del lavoro, della salute di lavoratori e popolazioni. Una industria di qualità che non ha nessuna ragione, e nessun interesse, a svendere ambiente e lavoro". E così che la pensa il viceministro al"Lo scopo del nostro lavoro - ha continuato laè determinare le migliori condizioni di trattativa tra parti sociali, azienda, amministrazione straordinaria. Anche in questi giorni non sono mancate le voci di chi, tra le parti sociali, ha auspicato che la definizione dell'accordo giunga prima del 23 maggio, data in cui l’Antitrust renderà nota la sua posizione. E’ anche il nostro obiettivo".