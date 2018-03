Leonardo, firmato accordo di finanziamento per Ocean2020

Leonardo

(Teleborsa) -ha firmato l’accordo di finanziamento per, finanziato dall’Unione Europea e implementato dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), che agirà in qualità di contracting authority, nell’ambito del programma “Preparatory Action on Defence Research”.Il progetto - che ha un- sarà guidato da Leonardo nella veste di"Ocean2020 consentirà di promuovere la ricerca tecnologica in un settore di forte interesse, come la sicurezza marittima, di grande attualità per l’Europa e per l’area del Mediterraneo in particolare", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Leonardo.Nell’ambito dello stesso “Preparatory Action on Defence Research”, Leonardo è stata inoltre selezionata per il, coordinato da Rheinmetall, che si pone l’obiettivo didei soldati allo scopo di migliorare l'interoperabilitàSempre oggi, 28 marzo, il contractor ha annunciato di averper l’impiego operativo della nuova tecnologia, a seguito del via libera formale da parte del Ministero della Difesa britannico."Britecloud" assicurerà ai velivoli Tornado GR4 i massimi livelli di protezione da missili a guida radar. Il suo sviluppo "è coerente con il piano industriale 2018-2022 di Leonardo, che prevede investimenti mirati in tecnologie chiave per sostenere la crescit".