Wall Street divisa tra denaro e lettera. Nasdaq giù con tech

(Teleborsa) - Wall Street prosegue con segni misti confermando l'incertezza registrata in avvio. Sul fronte macro è risultato migliore delle attese il dato sul PIL statunitense che ha galvanizzato il biglietto verde . A frenare l'entusiasmo contribuisce la performance negativa dei titoli tech Nell'ultimo trimestre del 2017, l'economia americana ha registrato una accelerazione al 2,9% oltre le aspettative (+2,7%) e contro il +2,5% previsto in precedenza.Un contesto chein materia di politica monetaria. Oltre al rialzo deciso proprio questo mese , la banca centrale americana potrebbe decidere, sulle aspettative degli addetti ai lavori chefissato dall'amministrazione Trump, grazie alla riforma fiscale di tagli alle tasse.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,36%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.615,76 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,46%); guadagni frazionali per lo(+0,27%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,92%),(+1,37%) e(+0,93%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,38%),(-0,99%) e(-0,75%).Al top tra i(+3,10%),(+2,13%),(+1,99%) e(+1,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%.(+14,91%),(+3,26%),(+2,77%) e(+2,58%). Giù, -7,13% ed, con un ribasso del 4,61%.