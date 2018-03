Gruppo FS e Brescia Mobilità insieme realizzare due nuove linee di tram

(Teleborsa) - È stato siglato oggi 29 marzo l'accordo di collaborazione traper la preparazione di un progetto di project financing per la realizzazione e la gestione delle due nuove linee di tram di Brescia. Alla presenza del sindaco, l'amministratore delegato e direttore generale die il presidente di Brescia Mobilitàhanno firmato il documento, che dà ufficialmente il via alle attività operative.Entro dicembre l'Amministrazione Comunale dovrà inviare a Roma, ali, la richiesta per accedere ai fondi statali destinati a finanziare tramvie e metropolitane. I tracciati sono quelli indicati all'interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile () – che individua proprio nelle due linee di tram uno dei futuri pilastri dell’evoluzione del sistema di mobilità cittadino: Pendolina – Centro – Fiera la prima linea, che collegherà l’Oltremella con la Fiera; Valcamonica Centro – Bornata la seconda, che coincide con il percorso che da via Vallecamonica arriva a viale Bornata passando per centro e stazione., dopo aver fatto registrare, grazie all'avvio della metropolitana, un +31% in soli 5 anni. I tram, andando a servire le zone oggi lontane dal tracciato della metropolitana, rappresenterebbero un nuovo fondamentale tassello di un disegno che sempre di più vuole avere carattere sistemico e integrato, nell'ottica di offrire alla clientela un mix di offerta capace di soddisfare completamente una domanda eterogenea e variegata."Il protocollo d’intesa firmato oggi con Brescia Mobilità è un passo ulteriore nella realizzazione del piano industriale del Gruppo FS che mette le città, con le loro aree urbane e metropolitane, al centro dell’ecosistema della mobilità – ha dichiaratoamministratore delegato e direttore generale diSoddisfazione anche dal Presidente di Brescia Mobilità,, che ha dichiarato: L'accordo con FS apre la strada a una nuova sfida per l'intero nostro Gruppo. Il progetto dei tram può rappresentare per Brescia un nuovo importante volano di crescita e sviluppo, che potrà andare oltre l’ambito della mobilità, e siamo orgogliosi di portare il nostro contributo in questa nuova impresa bresciana".