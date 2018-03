Gruppo FS, esce La Freccia Collection: protagonisti i viaggi di Primavera

(Teleborsa) - In arrivo sulle Frecce Trenitalia, il trimestrale in formato extra large dedicato ai clienti dell’Alta Velocità con gli eventi e le proposte di viaggio di stagione, questa volta tutto dedicato alla Primavera.Una full immersion neitra le nuance di stagione: dai campi di lavanda piemontesi al verde delle colline toscane, dal glicine di Alassio (SV) ai paesi che sventolano la Bandiera Arancione, marchio di qualità del Touring Club Italiano.Si prosegue con un focus sui, che affascinano sempre di più il mondo della moda e della bellezza e con iper cinque tipologie di super mum.Tutti da sfogliare, i principali appuntamenti d’arte, cultura e spettacolo e una rassegna in stile active con gli eventi imperdibili per sportivi e runner. E ancora, le location suggestive consigliate da Enzo Miccio per un Italian wedding da favola e un: set di colossal cinematografici, Patrimonio Unesco e Capitale europea della Cultura 2019.Nella sezione easy travel, le nuove tratte AV Perugia - Milano e Genova - Venezia e tutte le migliori opportunità di viaggio offerte da Trenitalia e dal Gruppo FS.