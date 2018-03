I ragazzi del 2000 diventano maggiorenni. Quanto costa la festa?

(Teleborsa) - Quest'anno a diventare maggiorenni sono i ragazzi nati nel 2000, all'inizio del nuovo millennio. Quanto spenderanno i genitori per organizzare i festeggiamenti adeguati in compagnia di amici e parenti? Secondo l'analisi di ProntoPro,, con i genitori che abitano nelle regioni meridionali disposti a spendere il 5% in più rispetto al budget indispensabile al Nord.La spesa media prevista nelle regioni meridionali è pari a 3.570 euro contro i 3.400 previsti in quelle settentrionali e se si guarda ai dettagli si scopre che mentre a Napoli per il servizio fotografico della serata si spendono in media 505 euro, ad Aosta si può mettere a budget una spesa media inferiore del 40%.A livello nazionale la maggior parte del budget se ne va per il: nelle regioni meridionali si è costretti ad investire il budget più elevato sul cibo, arrivando a spendere fino a 1.500 euro per un buffet per 50 persone. Decisamente più contenute, sotto questo aspetto, le spese per i diciottenni che vivono nelle regioni centrali, tutti allineati su una spesa media di 1.200 euro.L'è l’altra voce impegnativa da mettere in conto, ma su cui sono gli abitanti delle regioni settentrionali a dover prevedere un budget più alto. In questa area si devono spendere in media più di 1000 euro contro una media di 800 prevista nelle regioni centrali.Da non dimenticare per vivere i momenti più divertenti della serata ile in conclusione la: il budget da mettere in conto per queste due voci non supera i 500 euro nel Nord Italia, mentre nel Sud Italia si deve mettere in conto una spesa maggiore del 23%.E se poi si vuole esagerare si può. Il costo del noleggio dell’auto può variare molto a seconda di diversi fattori: il tipo di auto, il tipo di serata, il numero di ore di cui si ha bisogno del mezzo e i servizi di cui si vuole usufruire. Prendendo in considerazione solo il servizio di andata e ritorno dal locale in cui si festeggia, la spesa media in Italia è pari a 280 euro.