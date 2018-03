Opening bell intonata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Beni di consumo primario

Telecomunicazioni

Procter & Gamble

Intel

Verizon Communication

Exxon Mobil

Expedia

Jd.Com

Mondelez International

CSX

Amazon

Tesla Motors

Starbucks

Take-Two Interactive Software

Avvio in aumento per la borsa diche beneficia dei segnali di distensione dal fronte geopolitico con l'apertura della Corea del Nord al dialogo e la revisione al rialzo del PIL USA che, arrivata ieri 28 marzo, conferma il buono stato di salute della prima economia al mondo.Dal fronte macro, accelerano i consumi delle famiglie americane confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Scendono a sorpresa le richieste di sussidi alla disoccupazione mentre più tardi si conoscerà il dato sulla fiducia dei consumatori redatto dall'Tra gli indici a stelle e strisce ilche sta mettendo a segno un +0,65%. Sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,49%. Pressoché invariato il(+0,14%).(+1,10%),(+1,09%) e(+0,94%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+1,72%),(+1,43%),(+1,39%) e(+1,32%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,05%),(+1,90%),(+1,70%) e(+1,60%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.In calo, con una flessione del 2,54%.scende dell'1,68%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.