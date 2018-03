Petrolio, prezzi a prova di rimbalzo. Ipotesi di allungamento tagli output

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio si muovono al rialzo tentando un rimbalzo ai recenti cali. Il contratto sulstatunitense scambia a 64,72 dollari al barile, in aumento dello 0,51%. Stessa direzione per ilche avanza dello 0,31% a 68,97 dollari.A spingere i prezzi contribuiscono le. Ad alimentare tali aspettative, sono state le parole del, secondo il quale alcuni membri OPEC sarebbero a favore di un prolungamento della riduzione alla produzione, fino alla metà del prossimo anno.I rialzi delle quotazioni sono comunque limitati, poiché frenati dall' aumento delle scorte settimanali negli Stati Uniti . L', divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha rilevato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 marzo 2018, sono risultati in, rispetto ai 428,3 MBG della scorsa settimana.di 0,3 mln di barili.Parallelamente, le scorte disono scesi di 2,1 milioni a 129 MBG oltre attese (erano per un calo di 1,62 mln), mentre le scorte disono calate di 3,5 milioni a quota 239,6 MBG più del previsto (-1,9 MBG il consensus).