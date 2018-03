Sesa, VAR acquisisce ramo d'azienda software Panthera

Sesa

(Teleborsa) -S.p.A. acquisisce tramite la controllata totalitariail ramo d'azienda. Il ramo di azienda include 50 risorse umane specializzate operanti a Brescia e sul territorio dell’Italia centro-settentrionale, la proprietà del software ERP Panthera ed una customer base di oltre 800 imprese appartenenti ai segmenti SME ed Enterprise ed operanti nei principali distretti produttivi italiani.Panthera sviluppa ricavi annuali per circa Euro 6,5 milioni ed un EBITDA atteso di circa Euro 850 migliaia (EBITDA margin di oltre il 10%) con un fabbisogno di capitale circolante medio annuale pari a zero.L’acquisizione sarà realizzata attraverso la società Sirio informatica e sistemi S.p.A. di Milano, controllata di Var Group S.p.A., con rogito di compravendita da stipularsi entro il 30 Aprile 2018 ed efficacia dal 1 maggio 2018.Il prezzo dell’operazione, che sarà coperto mediante il ricorso alle disponibilità finanziarie del Gruppo e verrà corrisposto in parte via monetaria al rogito notarile e in parte eventuale e dilazionata sino a 24 mesi, in funzione dell’andamento della partnership commerciale tra Infracom e Var Group per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, è stato determinato sulla base di un moltiplicatore EV/EBITDA atteso del ramo di azienda in linea con quelli applicati nelle recenti operazioni di acquisizione del Gruppo Sesa a supporto della generazione di valore per gli azionisti del Gruppo Sesa.