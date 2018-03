Treni, inviato a Bruxelles il 6° market monitoring report IRG-Rail

(Teleborsa) - Il Presidente di IRG-Rail,, ha trasmesso alla Commissione Europea il sesto rapporto del gruppo di regolatori indipendenti sul monitoraggio del mercato ferroviario dei 28 paesi della U.E., aggiornato al 2016, il cosiddetto "market monitoring report" IRG-Rail.Il documento, dal "valore straordinario", "conferma, anche quest’anno, la qualità del lavoro e della collaborazione espressa dall’IRG Rail", ha commentato Camanzi, sottolineando che fra i dati "particolare attenzione merita la crescita dei passeggeri nell’Alta Velocità e l’uso più efficiente della capacità dell’infrastruttura, specialmente nei Paesi dove c’è già un modello di regolazione «Open Access» al mercato".Il rapporto tra domanda (espressa in “passeggeri-km”) ed offerta (espressa in “treni-km”) vede al primo posto la(valore 217), seguita dall(162), al di sopra del valore medio (128) dei 28 paesi IRG Rail.Il monitoraggio del mercato ferroviario è uno strumento essenziale per rafforzare la trasparenza del mercato, definire le direzioni per le attività degli organismi di regolamentazione e incoraggiare gli operatori di mercato a migliorare le loro attività.