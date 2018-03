Alkemy, 2017 record per la società

Alkemy

(Teleborsa) - Positivi i risultati finanziari dinel 2017.consolidati del Gruppo ammontano a Euro 44,89 milioni, in crescita del 28,9% rispetto a Euro 34,82 milioni dell’esercizio 2016.Ilconsolidato è pari a Euro 1,53 milioni, rispetto a Euro 1,19 milioni del 2016 (+28,3%).Laal 31 dicembre 2017 è positiva e pari a Euro 19,23 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta negativa per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2016."Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per Alkemy, caratterizzato da importanti risultati economici in termini di fatturato e marginalità e conclusosi con la quotazione su AIM il 5 dicembre", commenta l’Amministratore Delegato della società per il marketing digitale,. "La quotazione rappresenta solo l’inizio del piano di crescita che prevediamo per il nostro Gruppo: siamo pronti per aggregare nuove competenze e nuovi team imprenditoriali per soddisfare in modo sempre più ampio e completo le esigenze di innovazione dei nostri clienti".