Mercati chiusi per il ponte pasquale

Recordati

A2A

Terna

Enel

STM

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Tesla

Micron Technology

Amazon

Facebook

Alphabet

Apple

(Teleborsa) - Le borse finanziarie sono tornate a sorridere, ieri, prima del lungo poste pasquale che vede chiusi oggi (30 Marzo) tutti i mercati, da una sponda all'altra dell'oceano.Londra riporta un rialzo dell'1,50%. Ferme invece Francoforte e Parigi, che segnano un quasi nulla di fatto, in sintonia con Milano che chiude la settimana con un +0,06%.di Piazza Affari, ha brillato, con un forte incremento (+5,49%).Ottima performance per alcune utilities come, che registra un progresso del 5,39%. Exploit di, che mostra un rialzo del 3,89%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,63%.I peggiori cali sono stati registrati su, che ha chiuso la settimana con un ribasso del 7,22%., ilha terminato in aumento dello 0,61%, mentre lochiude con un -0,11%., con la crisi di Facebook che ha trascinato con sé anche tutte le star del comparto: ilche soffre un calo dell'1,51%. Giù, che evidenzia una perdita del 13,90%. Preda dei venditori, con un decremento dell'11,51%. Perdono di meno, che hanno chiuso la settimana con un ribasso, rispettivamente, del 6,32%, del 3,09% e dell'1,52%. In frazionale ribassoche scende appena dello 0,63%.