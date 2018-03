Risultati a due colori per DBA Group

DBA Group

(Teleborsa) - Le poste straordinarie limitano la profittabilità diLa società ha chiuso l'esercizio 2017 con un, in discesa rispetto agli 1,4 milioni dell'anno precedente in scia alle spese sostenuto per la quotazione sul segmento AIM Italia.L'è migliorata dell'1,3% a 4,8 milioni di euro, idel 9,3% a 42,2 milioni.Il Presidenteha commentato: "Le strategie del Piano Industriale 2017-2021 sono in corso di implementazione e i risultati ottenuti confermano che stiamo proseguendo nella giusta direzione. Il Gruppo ha intenzione di crescere per linee esterne e abbiamo già identificato alcune società target. Attraverso gli investimenti della nostra Area Strategica Innovation saremo in grado di cogliere le migliori opportunità sul mercato".