TIM, depositata una seconda lista per il rinnovo del Collegio Sindacale

TIM

(Teleborsa) - Dopo Vivendi , è stata depositata un'altradi, in vista dell’Assemblea convocata per il 24 aprile 2018. A farlo un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori internazionali (legittimate ai sensi di legge e di statuto), che ha proposto la seguente lista di candidati:1. Roberto Capone nato a Milano il 30 novembre 19552. Anna Doro nata a Firenze il 5 settembre 19651. Franco Dalla Sega nato a Trento il 12 giugno 19602. Laura Fiordelisi nata a Bordighera (Imperia) il 13 agosto 1974Lo comunica TIM in una nota. Nei giorni scorsi il Collegio Sindacale uscente ha deciso di sostenere la richiesta di Elliott, socio di minoranza di TIM , di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 24 aprile con la richiesta di revoca dall'incarico di cinque amministratori e la nomina di sei consiglieri indicati dallo stesso fondo.La compagnia telefonica ha poi fatto sapere che il prossimo 9 aprile si riunirà il Consiglio di Amministrazione per discutere delle eventuali azioni a valle della suddetta decisione dei sindaci.Da rilevare che dopo il via libera del Collegio, Elliott ha chiesto espressamente di non convocare l'Assemblea prevista per il prossimo 4 maggio per eleggere il nuovo Board qualora, in occasione dell'Assemblea del 24 aprile, dovesse essere approvata la propria proposta di reintegro del CdA.