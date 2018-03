TIM, Vivendi presenta lista per Collegio Sindacale

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Depositata laA farlo, che ha dichiarato una partecipazione complessiva pari al 23,94% circa del capitale con diritto di voto della compagnia telefonica italiana.Per quanto riguarda iil socio francese ha proposto Marzo Fazzini, Francesco Schiavone Panni, Giulia De Martino, Pietro Mastrapasqua e Mara Vanzetta.Per la carica disono stati proposti invece Antonia Coppola, Andrea Balelli, Maria Francesca Talamonti e Silvio Tordi.Si tratta di nomi nuovi.Nei giorni scorsi il Collegio Sindacale uscente ha deciso di sostenere la richiesta di Elliott, socio di minoranza di TIM, di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 24 aprile con la richiesta di revoca dall'incarico di cinque amministratori e la nomina di sei consiglieri indicati dallo stesso fondo.Ieri pomeriggio la compagnia telefonica ha fatto sapere cheDa rilevare che dopo il via libera del Collegio Elliott ha chiesto espressamente di non convocare l'Assemblea prevista per il prossimo 4 maggio per eleggere il nuovo Board qualora, in occasione dell'Assemblea del 24 aprile, dovesse essere approvata la propria proposta di reintegro del CdA.