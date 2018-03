Wall Street chiusa per il Good Friday

(Teleborsa) - Week end lungo per, che oggi resterà chiusa per celebrare il Good Friday. Le borse finanziarie, oggi 30 marzo sono chiuse, da una sponda all'altra dell'oceano , mentre le contrattazioni hanno svolto il normale orario in Giappone e in Cina Ieri, 29 marzo, la piazza statunitense ha chiuso la seduta in rialzo grazie ai segnali di distensione arrivati dal fronte geopolitico con l 'apertura della Corea del Nord al dialogo La borsa americana aprirà di nuovo i battenti il 2 aprile prossimo, al contrario delle borse europee che riapriranno il 3 aprile dopo la conclusione delle festività pasquali.