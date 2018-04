Fiat Chrysler ferma ai box. Aspetta le vendite di marzo

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.Il titolo si muove in un contesto debole, ad eccezione di qualche acquisto selettivo sul mercato milanese, mentre attende i dati sulle immatricolazioni auto, di marzo, che come di consueto saranno pubblicati stasera a mercato chiuso.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,28 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,42. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,22.