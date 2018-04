Fiat Chrysler US, a marzo crescono immatricolazioni negli States

Fiat Chrysler

(Teleborsa) -si muove al rialzo a. Mentre si aspettano i dati sulle immatricolazioni di marzo in Italia, arrivano i primi dati di FCA US, divisione statunitense diche ha annunciato di aver venduto nel mercato statunitense 216.063 vetture a marzo, in rialzo del 14% rispetto alle 190.254 dello stesso mese del 2017.Il dato è il migliore dal marzo 2006, quando furono venduti 216.865 veicoli.Tra i singoli brand, svettaha mostrato una crescita delle vendite del 45% mentreha segnato un aumento del 15%. Forte ribasso, invece, per il marchiot che scivola del 47%.