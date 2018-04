Ford accelera sulle immatricolazioni di marzo

Ford

(Teleborsa) -in crescita per lanel mese di. La società automobilistica americana ha segnato un +3,46% nel mese in questione, pari a 244.306 vetture vendute negli USA, battendo le attese degli analisti che avevano ipotizzato un aumento di poco inferiore al punto percentuale.In particolare, le vendite di auto sono calate dell' 8,1%, in parte compensate dalle vendite di SUV che sono salite del 7,5% e di camion che sono aumentate del 6,7%.Reazione positiva al Nyse del titolo della casa d'auto di Detroit: +1,15%.