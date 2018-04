Il vino "italiano" potrebbe beneficiare della guerra dei dazi USA-Cina

(Teleborsa) - Non tutti i mali vengono per nuocere ein termini di aumento dell'export, rivelatosi già robusto lo scorso anno verso il colosso asiatico.E' quanto afferma l'associazione rappresentativa degli agricoltori, dopo la risposta di ieri di Pechino ai dazi imposti da Trump , che colpiscono ben 128 prodotti americani per un valore di 3 miliardi di dollari.In particolare, ilpotrebbe avvantaggiarsi della situazione di tensione nelle relazioni commerciali fra i due paesi, dopo che lehanno raggiunto undi oltre 130 milioni di euro nel 2017n aumento del 33% nel 2017 e si collocano al sesto posto nella lista dei maggiori fornitori, immediatamente dietro all’Italia. Per effetto di una crescita ininterrotta nei consumi la Cina è entrata nella lista dei cinque Paesi che consumano più vino nel mondo, ma è in testa alla classifica se si considerano solo i vini rossi."Unco per i viticoltori italiani mentre per quanto riguarda la frutta fresca l’Italia può esportare al momento in Cina solo kiwi e agrumi anche se il lavoro sugli accordi bilaterali per pere e mele è ad uno stadio avanzato e potrebbe aprire opportunità, dopo lo stop alle forniture statunitensi", afferma Coldiretti..Secondo l'associazione degli agricoltori, infatti, "l’estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale ai prodotti agroalimentari apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di anomali afflussi di prodotti sul mercato comunitario che potrebbero deprimere le quotazioni".