Leonardo, nuovo contratto con Ministero Difesa britannico

Leonardo

(Teleborsa) -ha ottenuto un contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito per fornire una suite di protezione elettronica (Defensive Aids Suite - DAS) per la nuova flotta di elicotteri da combattimento Apache AH-64E dell’Esercito.In base agli accordi con il Ministero della Difesa britannico e con Boeing,e contromisure per garantire a questi elicotteri ilL’installazione sarà condotta da Leonardoe il sistema completo sarà poi integrato da Boeing nella sua linea di produzione di AH-64E negli Stati Uniti. Tutti i 50 elicotteri acquisiti dalla Difesa britannica saranno in grado di operare con la suite di protezione.