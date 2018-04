Mercati, avvio in calo. A Piazza Affari vola Mediaset

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Media

Immobiliare

Tecnologico

Sanitario

Automotive

Mediaset

Banca Generali

Banco BPM

Unicredit

BPER

STMicroelectronics

FCA

Beni Stabili

EI Towers

Mutuionline

Technogym

(Teleborsa) -condizionate negativamente delle. A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce, dopo la risposta della Cina ai dazi USA. Pechino ha annunciato dazi extra su 128 prodotti americani per un valore complessivo di importazioni di 3 miliardi di dollari.A frenare i listini azionari del Vecchio Continente è anche la performance negativa dei titoli tecnologici, che in avvio cedono oltre l'1%, seguendo il forte calo registrato dai tech a Wall Street., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.Sul mercato Forex, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%, in attesa dell'arrivo in mattinata dei numeri sui PMI manifatturieri di marzo. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.340,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,30%.Invariato lo, che si posiziona a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,79%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%. Discesa modesta per, che cede lo 0,5%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,35%., con ila 22.380 punti (-0,15%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,35%) e(+1,26%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,81%),(-0,92%) e(-0,56%).di Milano, troviamo(+6,72%) galvanizzata dall' accordo raggiunto con Sky e promossa dagli analisti di, indicando una raccomandazione "buy".Tra i migliori anche(+1,60%) su cui Mediobanca ha migliorato la valutazione a "outperform" da "neutral". Denaro anche sulle altre banche, comeLe peggiori performance, invece, si registrano su, -2,20% che segue l'andamento deboli dei tech europei.Ferma ai boxin attesa oggi dei dati sulle immatricolazioni auto di marzo.Al Top tra le azioni italiane a(+1,85%),(+1,43%) e(+0,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.