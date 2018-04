Wall Street in rialzo al giro di boa

Facebook

(Teleborsa) -, che sta tentando di recuperare le pesanti perdite della vigilia sui timori per i dazi con la Cina e sui recenti problemi dei colossi tech USA , come Debutto sfavillante al Nyse di, leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium.A metà seduta il listino registra un guadagno dello 0,91% sul; sulla stessa linea, l'arrivando a 2.598,84 punti. Poco sopra la parità il(+0,44%), come l'S&P 100 (0,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,15%),(+1,06%) e(+0,86%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,76%),(+2,29%),(+2,29%) e(+1,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,03%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.Tra i(+5,81%) dopo le immatricolazioni (+3,53%),(+3,00%) e(+2,94%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,57%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,44%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%: Scott Smith lascia