Wall Street tenta il rimbalzo. Bene il Nasdaq

Facebook

Amazon

Tesla

Spotify

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni di consumo secondari

Information Technology

United Health

Microsoft

Wal-Mart

Visa

General Electric

Tesla Motors

Nvidia

Asml Holding N.V. Represents

Lam Research

(Teleborsa) -, affossata la vigilia dai timori per i dazi con la Cina e dai recenti problemi dei colossi tech USA , comeRiflettori puntati sul debutto di, leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium.; sulla stessa linea l', che arriva a 2.592,38 punti. Bene il(+0,67%), come l'S&P 100 (0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,62%) e(+0,61%).Tra i(+1,60%),(+1,52%),(+0,82%) e(+0,70%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,88%.Al top tra i, si posizionano(+4,99%),(+3,25%),(+2,56%) e(+2,54%).