Assicurazioni, Cina inietta 10 miliardi di dollari nel colosso Anbang

(Teleborsa) - Pechino scende in campo per salvare il colosso assicurativo Anbang.Come ampiamente preannunciato a fine febbraio dalla China Insurance Regulatory Commission , il Governo hadopo che l'ex Presidente del Gruppo, Wu Xiaohui ha confessato frodi e appropriazione indebita di fondi per 10 miliardi di dollari.Anbang è uno dei maggiori gruppi assicurativi in Cina noto soprattutto per l'messa a segno negli ultimi anni a livello globale.La società è finita sotto la lente delle autorità per i crimini economici di cui è accusato il fondatore nonché numero uno di Anbang, Wu Xiaohui.Pechino ha precisato che non si tratta di una nazionalizzazione , in quanto la società resterà privata.