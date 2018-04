Borse europee deboli. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allineano al rimbalzo di Wall Street A frenare gli acquisti ancora una volta idopo che l a Cina ha imposto contro-dazi su prodotti statunitensi , ma anche la cautela in vista della pubblicazioni dei numeri sull'che potrebbero influenzare le prossime mosse di politica monetaria della Banca Centrale Europea.Sempre dal fronte macroeconomico, attenzione agliche potrebbero fornire qualche indicazione sullo stato di salute del mercato del lavoro a stelle e strisce in vista del Job report governativo di venerdì.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,227. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,79%.Invariato lo, che si posiziona a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,79%.evidenzia un decremento dello 0,37%,dello 0,15% mentrepassa di mano sulla parità.Prevale la cautela a Piazza Affari, con il, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata il 27/03/2018 del mese scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.685 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,18%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,93%),(+1,48%),(+0,64%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede lo 1,79%.Si concentrano le vendite suche soffre un calo dell'1,56% in un comparto auto generalmente venduto anche in Europa.Giù anchedel FTSE MidCap,(+2,07%),(+1,54%),(+1,29%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che crolla (-5,89%) dopo il 3-0 incassato a Torino contro il Barcellona.