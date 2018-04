Itway sigla accordo per vendita controllate che distribuiscono in Grecia e Turchia

Itway

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'(IT) ha raggiunto un accordo di esclusiva per vendere a Cognosec, quotata al Nasdaq, le società controllate al 100% che distribuiscono in Grecia e Turchia servizi di cyber security.Le società ITWAY HELLAS e ITWAY TURKYIE, evidenziano un fatturato aggregato 2017 pari a 26 milioni di euro ed un EBITDA di 1,9 milioni: 2 milioni di euro in denaro e i restanti 8 milioni in azioni di Cognosec di nuova emissione. Itway completa così il suo programma di disinvestimento delle attività VAD ovvero servizi ad alto valore aggiunto.