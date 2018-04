Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni di consumo secondari

Beni di consumo primario

Sanitario

Microsoft

IBM

Nike

Home Depot

Boeing

Tesla Motors

Adobe Systems

Celgene

Alexion Pharmaceuticals

J.B. Hunt Transport Serv

Facebook

Asml Holding N.V. Represents

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 24.264,3 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dell'1,16% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In netto miglioramento il(+1,57%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,81%),(+1,52%) e(+1,40%).del Dow Jones,(+2,92%),(+2,84%),(+2,56%) e(+2,11%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,04%.(+7,26%),(+4,22%),(+4,19%) e(+3,75%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,53%.Giornata no perche mostra una perdita frazionale dello 0,65%.In calo(-0,59%).