Alunni disabili, la metà cambia docente di sostegno ogni anno. Eppure la soluzione c'è

(Teleborsa) - Sonoche quest’anno si sono ritrovati con un docente diverso rispetto all'anno precedente: è un. Ma, perché “almeno 100 mila di loro (il 43% dei 233 mila alunni disabili presenti quest’anno nelle classi di ogni ordine di scuola) hanno cambiato il docente di sostegno”.A lanciare l'allarme è il, che cita la rivista Tuttoscuola che ha calcolato come “. Solo il 7% di quanto già si spende, ma il risultato sarebbe del tutto diverso”. Infatti - spiega il giovane sindacato - “il maggior costo per stabilizzare i 41mila posti in deroga al secondo anno di stabilizzazione ammonterebbe a 385 milioni di euro”. Se si divide “la somma per 233 mila, il numero degli alunni disabili, il costo per studente sarebbe appunto di 1.652 euro”.Una soluzione è necessaria - sottolinea l'Anief - anche perché "aumenta di anno in anno" il numero degli alunni disabili (+106% negli ultimi vent’anni) e con esso "anche quello dei docenti di sostegno precari"., ma esclusi dal reclutamento per colpa delle leggi dello Stato" - commenta-. "Ora che secondo la Cassazione i precari hanno diritto allo stesso trattamento economico dei colleghi di ruolo, non: è un problema facilmente risolvibile - spiega il sindacalista - non con l'assegnazione di supplenze triennali, ma piuttosto con lae non invece penalizzazioni per i passaggi di ruolo".