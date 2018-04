Canone TV: online modello esenzione per over 75 a basso reddito

(Teleborsa) - Dal 4 aprile è disponibile sul sito internet dell'ilUn provvedimento del direttore dell'Agenzia che ha approvato, infatti, la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire per ottenere l’agevolazione.La richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadinie che, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione, abbiano avuto un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro.. Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione, utilizzando il modulo presente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.Se, pur avendo diritto all'esenzione,, è possibile richiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo che si trova da ieri 4 aprile. Con la stessa istanza può essere richiesta contestualmente anche l’esenzione dal canone.L’istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: ALa dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it purché i documenti siano firmati digitalmente. Infine, tali richieste possono essere consegnate dall'interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell'