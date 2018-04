Finecobank, la raccolta da inizio anno raggiunge 1,6 miliardi

Finecobank

(Teleborsa) -ha registrato una raccolta nettarispetto allo stesso periodo di un anno fa.Laha raggiunto 728 milioni (-14% rispetto allo stesso periodo del 2017) pari al 44% della raccolta netta totale, lasi è attestata a 248 milioni mentre laè stata pari a 683 milioni.Il mix della raccolta - spiega la banca - si conferma "".Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto 692 milioni portando l’incidenza di questi ultimi rispetto al totale AuM al 65% rispetto al 59% di marzo 2017 e al 64% di dicembre 2017. La raccolta tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 1,5 miliardi, in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2017., si conferma una raccolta netta della banca molto solida, pari a(-3% a/a). La raccolta gestita è stata pari a 330 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 182 milioni e quella diretta a 126 milioni.Ilè pari a 68 miliardi (+1% rispetto a dicembre 2017 e +9% a/a). In particolare il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a 500.000 euro, si attesta a 26,1 miliardi , in rialzo del 12% a/a.