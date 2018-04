Avio, Ariane 5 porta a termine con successo la seconda missione del 2018

Avio

(Teleborsa) -regala ancora soddisfazioni a. Il lanciatore haè un satellite per telecomunicazione dell’operatore giapponese SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese, spiega Avio in una nota.è, invece, un satellite per comunicazione dell’operatore britannico Avanti Communication. Offrirà servizi di telecomunicazione affidabili e sicuri ai fornitori di servizi internet, agli operatori di reti mobili, ai governi e agli operatori satellitari di tutta Europa. Il satellite a banda larga servirà anche alcune regioni dell’Africa centrale e occidentale., Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo successo di Ariane 5, un programma al quale collaboriamo da oltre vent’anni. Lo scorso mese di febbraio abbiamo fornito il 200esimo booster a propulsione solida, un importante traguardo di maturità industriale che si riflette nell’elevatissima affidabilità dimostrata dai propulsori a combustibile solido ”.– continua Ranzo -, che, che farà il. I nuovi programmi proseguono nel pieno rispetto dei tempi: poche settimane fa abbiamo positivamente portato a termine la prova al banco dello Zefiro 40, il secondo stadio di Vega C. La prossima estate, invece, è previsto il test del P120 C, motore che sarà utilizzato sia per il primo stadio di Vega C che per i booster laterali di Ariane 6.”