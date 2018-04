Italia, giù la produzione ma bene import/export

(Teleborsa) -. Lo rileva l'Istat nella consueta nota mensile sull'economia italiana, aggiungendo che rimane invece, su dell'1%.Aumenta sul trimestre anche ilcon un +2,1%. Positivo tanto il dato sul mercato interno (+2,3%) quanto sui mercati esteri (+1,8%).(+1,7%).Buoni i dato sul trimestre per(+2,4%) ed(+1,7%) per la Zona Euro. Aumento ancor più marcato per i paesi extra-UE: +4,1% per le importazioni e +3% per le esportazioni, nonostante il dato negativo di febbraio (-2,5%).Resta fermo sul mese il dato sulle costruzioni (-0,1%), da registrare però il dato positivo sul trimestre (+1,9%).