Italia, nel 2017 prezzi delle abitazioni in discesa per il sesto anno consecutivo

(Teleborsa) - Stabile nel quarto trimestre 2017 l') acquistate dalle famiglie italiane sia per fini abitativi sia per investimento. Nelle stime preliminari, l'rivela un aumento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e un calo dello 0,3% nei confronti dello stesso periodo del 2016 (era -0,8% nel terzo trimestre).Lae è dovuta al calo dei prezzi delle abitazioni esistenti (-0,5%, in attenuazione da -1,3% del trimestre precedente) mentre quellirallentano, registrando una variazione nulla (da +0,5% del terzo trimestre).Il differenziale in valore assoluto tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove si conferma negativo seppure in riduzione (-0,5%, da -1,8% del trimestre precedente).Su baseil lieve incremento dell'è dovuto unicamente ai prezzi delle(+0,7%) mentre quelli delle abitazioni esistenti risultano stabili.In media, nel 2017, i(quando la variazione sul 2015 era stata pari a -0,8%),(+0,1%) e di(-0,6%). Il tasso di variazione acquisito dell'per il 2018 risulta invece pari a -0,1%.Pur trattandosi del sesto anno consecutivo di flessione dei prezzi delle abitazioni, la diminuzione del 2017 è la più contenuta dal 2012.(-1,4% per le abitazioni nuove, -20,5% per le esistenti).