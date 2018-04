Spagna, a febbraio balzo in avanti per la produzione industriale

(Teleborsa) - Balzo in avanti per laspagnola del mese di febbraio.Secondo l'della Spagna (),del 3,1%, rispetto allo 0,7% di gennaio (dato rivisto da una prima lettura di +1,2%). Il dato non rispetta le attese del mercato erano per una salita della produzione del 5,1%. Il dato grezzo segna sempre un +3,1%.Su, il dato delladagli effetti del calendario evidenzia una salita dell'1,5% rispetto al -2,9% (dato rivisto da -2,6%) del mese precedente. Si tratta dell'aumento più alto da maggio 2017 quando la variazione era stata di +1,8%.