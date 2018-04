Borse europee in leggero rialzo

S&P-500

(Teleborsa) -Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dell'1,47%.Il presidente della Mario Draghi, resta ottimista sulla ripresa economica nella Zona Euro . Nell'introduzione al rapporto annuale 2017, il banchiere scrive: "ci aspettiamo che il ritmo dell'espansione economica rimanga forte nel 2018", "restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine", anche se ci sono ancora "incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia".L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno del 2,34%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 126 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,77%. Si guarda ancora alla sfera politica, in vista del secondo giro di consultazioni tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le forze politiche per cercare di formare un governo dopo l'esito delle elezioni del 4 marzo.resta vicino alla parità(+0,09%), piatta, che tiene la parità, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%. Da segnalare il crollo della borsa di Mosca (-8,25%) e del rublo, sulla minaccia di nuove sanzioni USA alla Russia per quanto sta avvenendo in Siria Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, in calo del 14,53%, rispetto ai 3,03 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 282.958, rispetto ai 300.555 precedenti.Tra i 227 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 113, mentre 90 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 24 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,71%),(+0,68%) e(+0,62%). Giù i comparti(-1,43%),(-0,91%) e(-0,65%).di Milano, troviamo(+1,72%),(+1,56%) dopo l'ok dei soci al bilancio 2017 e le indicazioni positive rilasciate dall'AD Castagna (+1,56%) e(+1,51%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -2,33%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,27%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60% dopo un downgrade . Riflessiva+0,12% in vista della battaglia assembleare del 24 aprile . Intanto il fondo, salito al 9%, dovrebbe avere una partecipazione potenziale al 13,73% del FTSE MidCap,(+5,47%),(+2,40%),(+2,03%) e(+1,49%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -6,46%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,87%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,49%. In caduta libera, che affonda del 2,27%.