Crediti deteriorati, la rischiosità di imprese e famiglie torna sotto i livelli pre-crisi

(Teleborsa) - L'andamento del rischio di credito di imprese e famiglie italiane, si è stabilizzato dopo oltre 13 trimestri consecutivi di forte decelerazione, raggiungendo livelli inferiori a quelli del periodo pre-crisi.E' quanto emerge dalle analisi condotte sulla banca dati disecondo cuia dicembre 2017 si è, rispetto alla rilevazione di dicembre 2015, quando era risultato pari al 5,8%, e, quando aveva raggiunto il 7,9%., tradizionalmente più prudenti nel ricorso al credito e storicamente protette da saggi di risparmio elevati:dal 2,3% di dicembre 2015 all’1,7% di dicembre 2017, anche in questo caso su livelli decisamente più contenuti rispetto al 3,5% registrato sempre alla fine del 2009.. Per il prossimo biennio, CRIF Credit Solutions stima che, secondo lo scenario di complessivo miglioramento dello stato generale dell’economia delineato dall'EBA, ". Considerando invece per, ritornando ai livelli conosciuti nella crisi più recente. Per quanto riguarda le, invece, CRIF prevede unafino alla fine del 2019 ma,, il trend del default