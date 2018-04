Firenze e Anversa collegate da TUI fly

Embraer

(Teleborsa) - Seconda settimana di operatività per il, il polo portuale belga vicino alle città d’arte di Gand e Bruges. Il volo ècon frequenza bisettimanale (lunedì e giovedì).“Il collegamento tra la Toscana e le Fiandre” – dichiara, Presidente di– “è un ulteriore tassello nella crescita di Toscana Aeroporti. Il nuovo volo Firenze-Anversa, infatti, rappresenta un ventaglio di nuove opportunità turistiche e di lavoro sia per chi intende arrivare in Toscana sia per chi da essa vuol partire”.