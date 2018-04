La borsa di New York sorride in avvio di settimana

Novartis

(Teleborsa) -, come preannunciato dai future USA. La borsa americana riapre i battenti all'insegna della positività, dopo le perdite di venerdì scorso sui timori per una guerra commerciale tra USA e Cina ma anche alla luce delle statistiche deboli sul mercato del lavoro a stelle e strisce Il Presidente della Banca Centrale americana, Jerome Powell, parlando all'Economic Club di Chicago svoltosi venerdì 6 aprile ha ribadito che la Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi di interesse in modo graduale ma costante.Sotto i riflettori+0,70%, che ha reso noto di avere raggiunto un accordo per acquistare(+78,64% al Nasdaq) per 218 dollari per azione., sulla stessa linea l'che si porta a 2.620,47 punti. Positivo il(+0,87%), come l'S&P 100 (0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,98%),(+0,82%) e(+0,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione dell'1,20%.Tra i(+3,24%),(+1,95%),(+1,82%) grazie alla preferenza di American Airlines (+1,34%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,44%),(+2,00%),(+1,84%) e(+1,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,59%. Calo deciso per, che segna un -1,37%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.