Piazza Affari positiva in un'Europa cauta

(Teleborsa) - Partenza cautamente positiva per le principali borse europee che tentano di seguire la scia rialzista disegnata dai listini asiatici in avvio di ottava . Sullo sfondo resta comunque iltra USA e Cina.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,227. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%.Lieve calo dello, che scende a 127 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,77%.avanza dello 0,43%.mostra un timido +0,06% mentre, segna un +0,13%., con ilin rialzo dello 0,27%.(+0,98%),(+0,48%) e(+0,46%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+2,59%) dopo l'ok dei soci al bilancio 2017 e delle indicazioni positive rilasciate dall'AD Castagna. Denaro sulle altre banche, come(+1,58%),(+1,20%) e(+1,17%).Tra i pochi ribassi, si colloca, -0,59% nervosa nel giorno della riunione del CdA.di Milano,(+1,40%),(+1,32%),(+1,27%) e(+1,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.