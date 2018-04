Svizzera, scende a sorpresa la disoccupazione

(Teleborsa) - Cala il tasso dei senza lavoro in Svizzera.A marzo, il tasso di disoccupazione è sceso al 2,9% rispetto al 3,2% di febbraio e, risultando anche migliore delle aspettative degli analisti. Il consensus, infatti, si attendeva un calo della disoccupazione più contenuto, intorno al 3%.Lo scorso marzo, la banca centrale svizzera, ha mantenuto invariata la politica monetaria , confermando il tasso sui depositi ad un valore negativo di -0,75%. Invariato anche il range di oscillazione del tasso interbancario (LIBOR) fra -1,25% e -0,25%, come atteso.Il Board della Swiss National Bank, in quell'occasione, ha alzato le stime di inflazione, prospettando in un futuro più o meno lontano, un cambio di passo della politica ultra espansiva tenuta sino ad oggi.