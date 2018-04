Air France - KLM, passeggeri in aumento a marzo

Air France - KLM

(Teleborsa) - Flusso di passeggeri su nel mese di marzo per il gruppo(Air France, KLM, Transavia, HOP!).In aumento ilall'87,8% dall'85,2% di marzo 2017.Dato positivo per i voli di "lungo raggio" (Air France KLM, and HOP!), il cui numero di passeggeri sale del 4,9%, evidenziando un boom verso l'America latina (+12,9%). Anche il traffico per voli di "medio o corto raggio" mostra una crescita del 3,9%.Tra le attività del Gruppo scende il trasporto, con le tonnellate paganti per distanza in km (RTK) in calo dell'1,7%.Lodi 7 giorni dei lavoratori del vettore aereo tra il 22 Febbraio e l'11 Aprile è costato alla compagnia in termini di profitto operativo 170 milioni di euro.Negativo il titolosulla piazza di Parigi: -1,74%.